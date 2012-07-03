Индекс Украинской биржи вырос на 10,54%, индекс ПФТС – на 4,32%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 3 июля, вырос на 10,54% – до 1144,19 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 129,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 60 млн грн, на срочном рынке – 69,4 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (выросли на 17,3%), "Азовстали" (на 14,9%), Авдеевского коксохима (на 13,6%), Енакиевского метзавода (на 13,25%), "Укрнафты" (на 12,6%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 3 июля вырос на 4,32% – до 381,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 52,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 52 млн грн.