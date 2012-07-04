Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" планирует IPO в Нью-Йорке на 100 млн долл.

Один из мировых футбольный грандов английский клуб "Манчестер Юнайтед" выбрал Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) в качестве площадки для первичного размещения акций, планируя привлечь около 100 миллионов долларов, сообщают мировые медиа.

"Манчестер Юнайтед" остановился на NYSE, положив конец месячным пересудам о том, где же в итоге экс-чемпионы английской премьер-лиги решат провести IPO, сообщает агентство Reuters

Изначально "МЮ" рассматривал в качестве площадки для своего дебюта биржу в Гонконге. Позже клуб запланировал провести $1-миллиардный листинг в Сингапуре во второй половине прошлого года, но в итоге притормозил из-за неблагоприятных рыночных условий.

Во вторник "Манчестер Юнайтед", принадлежащий американскому бизнесмену Глейзеру, подал заявку в Комиссию США по ценным бумагам и биржам на размещение обыкновенных акции класса А, рассчитывая привлечь в ходе IPO до $100 миллионов.

Американская телекомпания CNN сообщает, что часть средств от первичного размещения клуб планирует направить на погашение своих долгов, которые на конец марта 2012 года оценивались в 663 миллионов долларов. При этом годовой доход клуба с июля 2011 года по июнь 2012 года оценивается в 519 миллионов долларов.

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" был основан в 1878 году и на сегодняшний день, согласно исследованию Kantar, насчитывает 659 миллионов поклонников по всему миру, почти половина из которых приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.