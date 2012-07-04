«Бурат-Агро» завершил первичное размещение облигаций на 200 млн грн

ООО «Бурат-Агро», входящее в Группу компаний «Индустриальная молочная компания» (ИМК), завершил первичное размещение облигаций на сумму 200 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на исполнительного директора ИМК Евгения Осипова.

Он подчеркнул, что вторичное обращение облигаций начнется после регистрации отчета о размещении облигаций Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«Размещение облигаций проводится в рамках привлечения финансирования для дальнейшего развития компании, - заявил Е.Осипов. - В текущем году мы провели посевную кампанию на земельном банке 82,7 тыс. га, что более чем в 2 раза превышает показатель 2011 г., при этом увеличив долю высокомаржинальных культур (кукуруза и подсолнечник) до 70%. В планах ИМК до конца 2012 года увеличить земельный банк до 120 тыс. га, обеспеченных соответствующей инфраструктурой, хранилищами и техникой».

Андеррайтерами выпуска выступили ПАО «ВТБ Банк» и ООО «Инвестиционный капитал Украина».

Срок обращения облигаций - до 26 июня 2014 г. Купонная ставка установлена на уровне 14% годовых.

Юридическими советниками ИМК выступили Avellum Partners (Украинское право), Herbert Smith (Английское право), Arendt & Medernach – Avocats (право Люксембурга).

Справка УНИАН. ИМК является одним из крупнейших производителей молока в Украине, а также занимается выращиванием зерновых, масличных культур и картофеля.

В конце апреля 2011 года ИМК осуществила IPO на WSE, продав 24% акций за 29,8 млн долл.