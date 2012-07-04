ВР разрешила осуществление эмиссии казначейских обязательств в валюте

Парламент разрешила осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств» проголосовали 259 народных депутатов из 268 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что номинальная стоимость казначейских обязательств Украины может быть определена в национальной или иностранной валюте.

Продажа, выплата денежного дохода и погашение казначейских обязательств Украины осуществляется в национальной или иностранной валюте в соответствии с условиями их размещения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.