Эксперты: ограниченная гривневая ликвидность мешает инвестициям банков в ОВГЗ

На сегодняшний день основным препятствием для инвестирования банками в гособлигации является ограниченный объем гривневой ликвидности, отмечают аналитики «ИНГ Банк Украина».

Помимо этого они считают, что отсутствие спроса на предлагаемые Минфином гривневые гособлигации обусловлено также и нежеланием правительства повышать ставки отсечения.

Как отмечают аналитики банка, основными причинами отсутствия поступлений на вчерашнем аукционе являются планы Минфина по продаже исключительно среднесрочных облигаций, а также отсутствие в июле погашений ранее выпущенных бумаг. «При этом аукцион не только не принес поступлений, но судя по тому, что инвесторы не разместили ни одной заявки, был к тому же для них абсолютно непривлекательным», - подчеркивают аналитики.

«По нашему мнению, в ближайшие недели отсутствие рыночного спроса на аукционах будет определяться именно этими факторами. Проведение следующего аукциона запланировано на 10 июля. Ввиду того, что правительство планирует предложить аналогичный набор долговых инструментов, мы не ожидаем в отношении их какого-либо рыночного спроса», - говорят в «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, 3 июля на аукционе по продаже ОВГЗ отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.