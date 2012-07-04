ВР усовершенствовала законодательство о ценных бумагах

Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства о ценных бумагах».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 249 народных депутатов из 267 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что в определении рейтинговой оценки, если другое не установлено законом, нуждаются все виды долговых и ипотечных эмиссионных ценных бумаг, которые не распределяются между учредителями или среди предварительно определенного круга лиц и могут распространяться путем публичного размещения, покупаться и продаваться на фондовой бирже, кроме государственных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных Государственным ипотечным учреждением.

Уполномочено лицо Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которое обнаружило факт совершения юридическим лицом правонарушения на рынке ценных бумаг, составляет акт, который вместе с письменными объяснениями руководителя, другого ответственного должностного лица и связанными с таким правонарушением документами на протяжении пяти рабочих дней подает уполномоченному лицу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, имеющему право применять санкцию за правонарушение на рынке ценных бумаг.

Санкции применяются председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, уполномоченными Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку должностными лицами по рассмотрению документов, которые подтверждают факт правонарушения.

В случае, если во время проведения проверки уполномоченным лицом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку проводилось изъятие документов, подтверждающих факт нарушения, к акту о правонарушении добавляются их копии, а также протокол об изъятии.

Изъятие документов, подтверждающих факт правонарушения, проводится в срок до трех рабочих дней с обязательным составлением протокола, в котором отмечаются дата его составления, фамилия и должность лица, проводившего изъятие, перечень изъятых документов и день, в который они в соответствии с данным Законом должны быть возвращены. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которое провело изъятие документов. Представителю юридического лица, документы которого изъяты, в момент изъятия документов выдается один экземпляр протокола об их изъятии.

Уполномочено лицо Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку принимает решение о применении санкции на протяжении 30 рабочих дней после получения документов, подтверждающих факт правонарушения. Решение о применении санкции оформляется постановлением, которое направляется юридическому лицу, к которому применена санкция.

Юридическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушения на рынке ценных бумаг не позже трех лет со дня его совершения независимо от санкции.

Юридическое лицо не может быть привлечено к ответственности за действия, которые были предметом проверки, по результатам которой не было обнаружено правонарушений на рынке ценных бумаг.

Кроме того, закон предусматривает, что в случае проведения государственной регистрации прекращения акционерного общества, кроме документов, предусмотренных частью первой этой статьи, дополнительно подается копия распоряжения об отмене регистрации выпуска акций, засвидетельствованная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В случае проведения государственной регистрации прекращения юридического лица - эмитента ценных бумаг, кроме документов, предусмотренных частью первой этой статьи, дополнительно подается справка соответствующего органа Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об отсутствии неотмененных выпусков ценных бумаг этого юридического лица.