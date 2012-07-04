Риски физических лиц на финансовом рынке минимизируют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по минимизации рисков физических лиц на финансовом рынке и повышению надежности финансовых учреждений».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 255 народных депутатов из 268, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается урегулировать отношения, связанные со случаями необходимости раскрытия определенной информации относительно деятельности и состояния участников фондового и инвестиционного рынков, использования в регуляторных целях рейтинговых оценок путем внесения соответствующих изменений в ряд законов Украины.

С этой целью в проекте закона содержатся положения по внесению необходимых изменений в Законы Украины: «О ценных бумагах и фондовом рынке», «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности», «Об институтах общего инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)», «О негосударственном пенсионном обеспечении».

Изменениями к законам предусмотрено четкое определение случаев раскрытия информации населению о финансовом состоянии субъектов ведения хозяйства, которые привлекают средства физических лиц; возможности использования кредитных рейтингов в регуляторных целях; установлен круг лиц, которым необходимо получать и обновлять кредитный рейтинг; определены меры влияния и контроля над деятельностью участников фондового и финансового рынков при привлечении средств от физических лиц.

Значительное внимание в проекте уделено установлению случаев и обязательности проведения и определения кредитного рейтинга при привлечении участниками финансового и фондового рынков средств от физических лиц с целью их защиты.

Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности финансовых учреждений и минимизации рисков на финансовом рынке усовершенствована информационная составляющая процесса.

Предусмотрено раскрытие информации о действительном состоянии участников финансового рынка, в том числе путем обнародования действующего кредитного рейтинга, и свободном доступе к такой информации, в том числе путем установления обязательности раскрытия этой информации.