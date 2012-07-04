Украинский фондовый рынок взял паузу после двух дней стремительного роста - эксперт

Украинский фондовый рынок в среду, 4 июля, взял паузу после двух дней стремительного роста.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его информации, «отечественный фондовый рынок в среду демонстрировал переменчивую динамику». Если в первой половине дня на Украинской бирже доминировало восходящее движение, то после обеда индекс UX закрепился на отрицательной территории. По итогам торговой сессии биржевой индикатор упал на 3,21% до 1107,43 пункта.

Как считает А.Кушнарев, внешняя конъюнктура в среду не располагала к покупкам. Ведущие зарубежные индикаторы торговались преимущественно в минусе в ожидании заседания ЕЦБ, на которое возлагаются большие надежды. Торговцы ждут снижения ключевой процентной ставки.

По словам аналитика, данные макростатистики, публиковавшиеся в течение дня, носили смешанный характер. Китайское статистическое ведомство зафиксировало снижение индекса деловой активности в секторе услуг КНР в июне с 54,7 до 52,3 пункта – минимума за последние десять месяцев. В то же время, композитный индекс деловой активности в еврозоне по итогам прошедшего месяца вырос, по окончательным данным, до 46,4 пункта против прогноза 46,0 пункта.

Как отметил А.Кушнарев, противоречивыми в среду оказались европейские статданные по розничным продажам. Несмотря на майский рост показателя на 0,6% по отношению к апрелю, в годовом выражении объем продаж сократился на 1,7% при ожидавшемся снижении на 1,0%. Новости с долгового рынка не отличались позитивом. Великобритания и Германия в среду разместили свои облигации под более высокую доходность по сравнению с предыдущими аукционами.

По мнению аналитика, не добавили оптимизма на отечественный рынок и внутриполитические новости. Скандал, разразившийся после принятия в парламенте языкового закона, привел к тому, что о своей отставке заявили спикер Верховной Рады Владимир Литвин и вице-спикер Николай Томенко. В этой связи Президент Виктор Янукович не исключил возможности проведения досрочных парламентских выборов в Украине. Закон о языке спровоцировал уличные столкновения между оппозицией и силовыми органами.

А.Кушнарев сообщил, что наибольшие потери в индексной корзине Украинской биржи в среду понесли акции «Укрсоцбанка», подешевевшие на 5,54%. Хуже рынка выглядели бумаги «Центрэнерго» (-5,01%), «Донбассэнерго» (-4,71%), «Азовстали» (-4,51%), «Мотор Сичи» (-3,80%). Ростом в первом эшелоне окончили сессию акции Авдеевского КХЗ (+3,85%).

По словам аналитика, «завтра нас ждет очень насыщенный событиями день: решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ, публикация данных по числу занятых в США от ADP. В ожидании шагов по смягчению монетарной политики рынки показали ралли, поэтому по итогам собраний может сработать правило «покупай на слухах, продавай на фактах».