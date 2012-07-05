S&P повысило рейтинг Крыма с «В-» до «В»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг Автономной Республики Крым (Украина) с «В-» до «В». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно рейтинг АР Крым по национальной шкале повышен с «uaВВВ» до «uaA-».

В сообщении указывается, что повышение рейтингов обусловлено проведением консервативной долговой политики, так как объем долговых обязательств АР Крым в 2011 г. оказался меньше ожидаемого; кроме того, республика не планирует осуществлять заимствования в 2012-2013 гг.

Рейтинги АР Крым отражают мнение Standard & Poor's об ограниченной предсказуемости доходов и в целом небольшой финансовой гибкости доходов и расходов бюджета республики, высокой доле межбюджетных перечислений и акцизных платежей в структуре доходов и значительных потребностях в расходах в рамках волатильной и недофинансированной украинской системы межбюджетных отношений; также учитывается низкий уровень благосостояния региона.

«Крым проводит консервативную долговую политику: республика не планирует увеличивать долговую нагрузку. Согласно нашему базовому сценарию, полный долг Крыма останется ниже 10% доходов до 2014 г., что оценивается как низкий показатель. В 2011 г. республика выпустила облигации объемом всего 133 млн грн для финансирования проектов по переработке отходов. Она не планирует осуществлять заимствования в 2012-2013 гг. Как следствие, мы ожидаем, что уровень расходов на обслуживание и погашение долговых обязательств Крыма в 2012-2013 гг. будет очень невысоким - менее 1%. Поэтому в нашем базовом сценарии дефицит, с учетом капитальных расходов, составит в среднем лишь 2-3% доходов. Мы ожидаем, что в 2012 г. Крым будет использовать поступления от облигаций, выпущенных в 2011 г., поэтому в 2012 г. дефицит, с учетом капитальных расходов, составит 3-4%», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Также сообщается, что прогноз «Стабильный» отражает ожидания S&P, что доходы бюджета Крыма будут расти ввиду благоприятного географического положения этого региона и роста, наблюдаемого в туристическом секторе, и что республика по-прежнему будет проводить консервативную долговую политику, что обусловит высокие бюджетные показатели.