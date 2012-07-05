Индекс Украинской биржи в четверг снизился, ПФТС - вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 июля, снизился на 1,50% – до 1090,85 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 136,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,5 млн грн, на срочном рынке – 104 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (снизились на 4,63%), "Азовстали" (на 3,97%), Авдеевского коксохима (на 3,97%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 5 июля вырос на 0,80% – до 397,7 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 542 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 539,9 млн грн, на облигации предприятий - 1,5 млн грн.