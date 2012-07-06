Верховная Рада приняла Закон “О системе депозитарного учета ценных бумаг”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в Украине, унификация принципов и порядка осуществления деятельности участниками депозитарной системы и взаимодействия между ними.

Планируется усовершенствовать действующую депозитарную систему, улучшая и адаптируя ее к изменениям, произошедшими в законодательстве Украины на протяжении последних лет, в соответствии с тенденциями на мировых финансовых рынках, принимая во внимание международные стандарты и рекомендации депозитарного учета ценных бумаг.

Как отмечается в объяснительной записке, закон направлен «на обеспечение надлежащего депозитарного обслуживания широкого круга инвесторов, в том числе институционных (институтов общего инвестирования, пенсионных фондов, страховых компаний), и улучшение инвестиционного климата в государстве, что должно способствовать привлечению иностранных инвестиций через инструменты фондового рынка».

Закон внедряет «четкие и прозрачные механизмы осуществления расчетов согласно правилам относительно ценных бумаг, решает круг корпоративных конфликтов, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг».

Установлены минимальные требования к уставному капиталу Центрального депозитария, его исключительные полномочия, основания назначения временной администрации Центрального депозитария, требования к его уставу и согласование внесения в него изменений, порядок и принципы формирования органов управления Центральным депозитарием, а также порядок принятия ими решений.

Законом предусматривается порядок составления реестра владельцев именных ценных бумаг, устраняется проблема действующей редакции Закона «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» относительно возможности существования двойного реестра.

Также предусмотрен порядок и принципы взаимодействия Центрального депозитария и депозитарных учреждений относительно обеспечения депозитарного обслуживания обращения ценных бумаг в Украине, в том числе порядке составления и предоставления реестра владельцев именных ценных бумаг.

Законом устанавливаются механизмы защиты от раскрытия и разглашения информации из системы депозитарного учета эмиссионных ценных бумаг и вводится применение электронного документообращения и использование электронной цифровой подписи между профессиональными участниками депозитарной системы Украины, в том числе относительно учета прав собственности на ценные бумаги.

Устанавливаются правовые принципы осуществления клиринговой деятельности, требования к клиринговым учреждениям, правила клиринга и механизмов снижения рисков невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств, возникших по договорам, заключенным на фондовой бирже.

В данном законе решаются проблемные вопросы функционирования депозитарной системы Украины: обращение ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам; обращение ценных бумаг, принадлежащих институционным инвесторам; порядок осуществления расчетов по правилам относительно ценных бумаг, совершенных на организаторах торговли; порядок возникновения, изменения, передачи и прекращения прав по ценным бумагам; сроки регистрации прав на ценные бумаги, порядок их реализации.

На сайте парламента отсутствует текст законопроекта ко второму чтению и сравнительная таблица.