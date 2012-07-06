DTEK увеличила принадлежащий ей пакет «ДТЭК Захидэнерго» до 58,77%

Кипрская компания DTEK Holdings Limited увеличила принадлежащий ей пакет акций ПАО «ДТЭК Захидэнерго» на на 1,59% - до 58,77%.

Об этом сообщается в объявлении «ДТЭК Захидэнерго», размещенном на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно объявлению, по состоянию на 1 июля 2012 года, DTEK Holdings Limited владеет 7 млн 517 тыс. 352 акциями ПАО «ДТЭК Захидэнерго», что составляет 58,77% от уставного капитала компании. Пакет акций увеличился. До изменения DTEK Holdings Limited владела пакетом в размере 7 млн 314 тыс. 535 акций ПАО «ДТЭК Захидэнерго», что составляло 57,18% уставного капитала.

В объявлении уточняется, что причиной изменения размера пакета акций DTEK Holdings Limited стало приобретение акций эмитента на вторичном рынке ценных бумаг.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую. Суммарная установленная мощность 23 энергоблоков этих станций составляет 4707,5 МВт.

70,91% акций «ДТЭК Захидэнерго» контролирует ДТЭК. Еще 25% остаются у государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.