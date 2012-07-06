Изменения в закон о ценных бумаг положительно повлияют на регулирование рынка – НКЦБФР

Принятый 4 июля Верховной Радой Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства о ценных бумагах» положительно повлияет сразу на несколько направлений регулирования фондового рынка.

Так прокомментировал УНИАН принятие данного закона председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий Тевелев.

"Прежде всего, основной целью внедрения данных новшеств является создание благоприятных условий для дальнейшего развития рынка ценных бумаг и повышение его эффективности. В частности, документ направлен на совершенствование госрегулирования в части пруденциального надзора за профучастниками, предоставления ими информации регулятору, улучшения защиты прав инвесторов и т.д. », - отметил он.

Кроме того, по словам Д. Тевелева, документ урегулирует процедуру получения инвесторами полной и достоверной информации о совершенных торговцами акциях по эмиссионным ценным бумагам путем размещения такой информации в общедоступной базе регулятора. Также Закон предусматривает определить понятие «регулируемый (организационно оформленный) фондовый рынок», который представлен фондовыми биржами, которые проводят регулярную торговлю ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, а также занимаются организацией централизованного заключения договоров купли-продажи.

По словам Д.Тевелева, одним из важных вопросов, решение которого также предусмотрено документом, является совершенствование законодательства в части рекламы на фондовом рынке. Согласно Закону, будут повышены требования к рекламодателям, производителям и распространителям рекламы о продуктах и услугах, предоставляемых участниками фондового рынка. "Это будет способствовать более этичному поведению участников фондового рынка в отношении потребителей рекламы и обеспечит защиту прав потребителей", - отметил он. Ранее директор биржи "Перспектива" Станислав Шишков сообщил УНИАН, что принятый Закон Украины существенно расширяет полномочия НКЦБФР в сфере контроля фондового рынка. "Хотелось бы надеяться, что дополнительные рычаги влияния будут способствовать повышению уровня защиты прав инвесторов, а не просто усложнят жизнь профессиональным участникам рынка", - отметил он.

По словам С.Шишкова, в последнее время наблюдается последовательное увеличение внимания комиссии к урегулированию всех возможных аспектов функционирования рынка, повышению требований, ужесточению контроля. "С одной стороны, можно рассматривать это негативно, т.к. профессиональная деятельность на фондовом рынке сегодня далека от сверхприбыльности. С другой, очевидно, что регулирование должно быть адекватным уровню развития рынка, который существенно видоизменился в последние годы, стал боле клиентоориентированным, обслуживает на порядки большее количество инвесторов", - отметил С.Шишков.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля приняла в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства о ценных бумагах».

Данный документ содержит комплексные изменения по регулированию рынка ценных бумаг Украины, и вносит изменения в законодательство сразу в нескольких сферах. Так, среди внедряемых изменений - совершенствование законодательства относительно деятельности профессиональных участников фондового рынка, упорядочение этапов эмиссии ценных бумаг, решение определенных вопросам рекламы на фондовом рынке и т.п.