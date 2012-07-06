В начале 2013 года в Украине заработает торговая площадка Чикагской биржи – Присяжнюк

В начале 2013 года в Украине начнет работу торговая площадка Чикагской биржи.

Об этом в интервью газете «День» рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«... в январе-феврале 2013 года в Украине начнет работать торговая площадка Чикагской биржи. Сейчас идет подготовка к ее запуску», - отметил он.

Министр добавил, что выход на Чикагскую биржу украинской пшеницы принесет стабильную цену на зерновые и прозрачность в торговле зерном. «Теперь вопрос о нерадивых трейдерах, которые, как только начинается жатва, стоят с мешками под комбайном и закупают зерно (по цене вдвое ниже той, которая будет через несколько месяцев), отпадет. Почему? Фьючерсный контракт дает прогнозируемую цену на зерно практически за полгода до появления урожая. То есть сельхозпроизводитель заблаговременно получает сигнал от мирового рынка о том, какой будет цена в следующем году. И этот сигнал весомый и авторитетный, потому что базируется на анализе мировой конъюнктуры рынка хлеба», - пояснил Н.Присяжнюк.

Кроме того, министр сообщил, что в сентябре будет принят закон о складских расписках. «Фьючерсные контракты и складские расписки дадут возможность сельхозпроизводителю привлекать средства под будущий урожай не только у банков, но и у зернотрейдеров. Почему сегодня международные зернотрейдеры не проплачивают форвардные контракты в Украине? Они боятся, что не получат назад товар или деньги. А фьючерсный контракт и складская расписка — это 100% гарантии, что товар они получат», - отметил министр.

Он добавил, что «если заработает механизм фьючерсных контрактов на Чикагской бирже и складских расписок, то в финансовых дотациях не будет нуждаться растениеводство».

Как сообщал УНИАН, Чикагская биржа с 6 июня ввела новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одессу, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

Эксперты позитивно оценивают эту новацию, отмечая, что это позволит сформировать реальную цену на украинское зерно.