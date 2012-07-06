Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,07%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 июля, снизился на 2,07% – до 1068,28 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 85 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,8 млн грн, на срочном рынке – 56,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрнафты" (снизились на 4,76%), "Донбассэнерго" (на 4,12%), "Азовстали" (на 3,67%).