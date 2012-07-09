Текущая неделя будет интересной для фондового рынка - эксперты

Текущая неделя обещает быть довольно интересной для фондового рынка.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

В частности, сообщают они, в среду будут опубликованы протоколы ФРС США. Также в США сегодня стартует сезон корпоративной отчетности по результатам второго квартала 2012 года. Традиционно первой свои финансовые результаты представит алюминиевый гигант Alcoa. Кроме того, сегодня инвесторы будут продолжать следить за новостями из Европы, где состоится встреча Еврогруппы и выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Среди важной статистики стоит отметить выход данных по торговому балансу Германии и индекс доверия инвесторов по еврозоне.

По мнению аналитиков, внешний фон для начала торгов на украинском фондовом рынке в понедельник сложился умеренно негативный, чему способствуют рост доходности гособлигаций Италии и Испании, а также слабые данные по американскому рынку труда, вышедшие в прошлую пятницу. Азиатские фондовые рынки торгуются в красной зоне, фьючерсы на американские индексы также снижаются.

По словам аналитиков, украинский фондовый рынок в субботу, 7 июля, торговался «в гордом одиночестве». Торги начались со снижения индекса Украинской биржи, однако позже ситуация начала улучшаться, и по результатам торгов был зафиксирован значительный рост. Вместе с тем, индекс ПФТС показал нисходящую динамику.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов субботу, индекс Украинской биржи вырос на 4,28% до 1113,98 пункта, а индекс ПФТС упал на 0,40% до 387,78 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали бумаги «Укрнафты» (+8,24%), «Центрэнерго» (+6,28%), «Азовстали» (+5,73%) и «Укрсоцбанка» (+5,32%).