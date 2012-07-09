Объем биржевых контрактов с ценными бумагами в январе-мае снизился на 25%

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами в январе-мае т.г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6 млрд грн, или на 25%, - до 73,5 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Если говорить о финансовых инструментах, то наибольший объем торгов в указанный период был зафиксирован с государственными облигациями Украины - 41,3 млрд грн, что составляет 56% от общего объема выполненных биржевых контрактов на организаторах торговли, сообщили в НКЦБФР. Объем торгов с акциями составил 14 млрд грн, или 19% от общего объема выполненных биржевых контрактов на организаторах торговли.

В течение января-мая 2012 г. объем зарегистрированных комиссией выпусков инвестиционных сертификатов КУА ПИФ составил 8,9 млрд грн, что по сравнению с данными за этот же период 2011 г. меньше на 10,3 млрд грн. В то же время, объем зарегистрированных выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов за первые пять месяце 2012 года увеличился по сравнению с аналогичным период 2011 г. на 6,4 млрд грн и составил 8,2 млрд грн.