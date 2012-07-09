Янукович подписал закон об оплате акций «Укргидроэнерго» гособлигациями

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 4969-VI «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «Об акционерных обществах». Об этом сообщает пресс-служба Президента. Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «Об акционерных обществах». Законом вносятся изменения, которыми разрешается оплата акций публичного акционерного общества «Укргидроэнерго» государственными облигациями Украины.

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