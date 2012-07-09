НКЦБФР прописала правила предоставления информации о финансовых услугах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила работу по подготовке документа о предоставлении профучастниками информации о сути своих финансовых услуг, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По словам члена НКЦБФР Алексея Тарасенко, регулятор прежде всего предусмотрел обязательное заключение специального договора, согласно которому лицо, предоставляющее финансовую услугу, в обязательном порядке должно разъяснить клиенту суть осуществляемых операций и дать "правильное понимание услуги". При этом документом предусмотрено, что профучастники не будет "навязывать клиентам" приобретение своих услуг.

Принятие данного документа, по словам члена НКЦБФР, будет способствовать предотвращению нарушений профучастниками на рынке ценных бумаг, а также предоставлению полной и исчерпывающей информации эмитентам или депонентам.

А.Тарасенко также отметил, что принятием данного документа регулятор не устанавливает четких ограничений и требований относительно формата информации об услуге, профучастники смогут самостоятельно определить удобные и приемлемые для них формы. Разработчики документа отмечают, что это может быть полиграфическая продукция с подробным описанием осуществляемых услуг и т.п. Сейчас Комиссия разрабатывает рекомендации по организации такого процесса для потребителей, где будет прописана возможность размещения подобной информации на официальном сайте компании.