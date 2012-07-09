На завтрашнем аукционе по ОВГЗ продолжится «жаркое июльское затишье» - эксперт

На завтрашнем аукционе по продаже Министерством финансов Украины облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) спрос, по крайней мере рыночный, будет отсутствовать.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Жаркое июльское затишье продолжится», - сказал он.

По мнению эксперта, сегодня Минфин не испытывает острой потребности в средствах, «рынок не настроен покупать».

«В итоге максимум, что мы можем увидеть, — это несколько нерыночных заявок по длинным бумагам, которые правительство с удовольствием удовлетворит. Но и их появление сегодня маловероятно», - считает С.Фурса.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на аукционе по продаже ОВГЗ отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.