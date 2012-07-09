Летнее затишье позволит инвесторам перегруппироваться перед непростой осенью - эксперты

Большинство инвесторов будут рады хотя бы окончанию непрерывного потока плохих новостей, льющегося на них с середины марта, и простому летнему спокойствию, которое позволит им перегруппироваться перед осенью, обещающей быть непростой.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании «Тройка Диалог», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают авторы отчета, "с началом летнего сезона на рынках воцарилась надежда на то, что сформировавшийся в конце июня оптимизм будет подкреплять дальнейшие действия ФРС, европейских и китайских властей – или их видимые намерения исполнить свои политические обещания".

"Почти все уверены в том, что даже если ЕС, США и Китай предпримут дополнительные действия, это будут лишь временные меры, как попытки закрыть пластырем зияющую рану. Если летом рынок и будет спокойным или пойдет вверх, в начале сентября после Дня труда в США перед инвесторами на мировых рынках будут все стоять те же вопросы", - говорится в отчете.

Настрой фондовых рынков в июле определят отчеты американских компаний за 2-й квартал 2012 г. В июле не ожидается большого количества важных новостей. Главным событием для глобальных рынков, вероятно, станут финансовые отчеты американских компаний за второй квартал 2012 года. "Если результаты ведущих компаний будут на уровне консенсус-прогнозов, тогда лето должно пройти спокойно. Кроме того, может оживиться рынок нефти, поскольку после введения эмбарго на поставки Иран может ужесточить свои заявления, а выборы в Ливии, видимо, покажут, насколько сильны противоречия между группировками, которые свергли режим Муамара Каддафи", - отмечается в отчете.