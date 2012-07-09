Индекс Украинской биржи снизился на 0,45%, индекс ПФТС вырос на 1,15%
19:37, 09 июля 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 июля, снизился на 0,45% – до 1109,00 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 70 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,6 млн грн, на срочном рынке – 39,5 млн грн.
Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (снизились на 2,65%), "Центрэнерго" (на 1,97%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 9 июля вырос на 1,15% – до 392,24 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 409,4 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 377,6 млн грн, на ОВГЗ – 30,8 млн грн.
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