Индекс Украинской биржи снизился на 0,45%, индекс ПФТС вырос на 1,15%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 июля, снизился на 0,45% – до 1109,00 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 70 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,6 млн грн, на срочном рынке – 39,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (снизились на 2,65%), "Центрэнерго" (на 1,97%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 9 июля вырос на 1,15% – до 392,24 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 409,4 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 377,6 млн грн, на ОВГЗ – 30,8 млн грн.