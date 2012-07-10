Украинский фондовый рынок растет на небольших объемах, индекс UX вырос на 4,67%

На украинском фондовом рынке во вторник наблюдается рост при небольших объемах торгов, сообщает сайт "Украинской биржи".

Индекс UX по состоянию на 12:41 вырос на 4,67% - до 1160,80 пункта. Общий объем торгов составил 44,9 млн грн, из них только 14,5 млн грн пришлось на фондовый рынок. Среди лидеров повышения - акции "Донбассэнерго" (выросли на 6,39%), Авдеевского коксохима (на 5,17%), Алчевского меткомбината (на 5,14%).

В то же время индекс ПФТС повысился всего на 0,09% - до 392,60 пункта при общем объеме торгов в 22 млн грн.

Британский индекс FTSE 100 по состоянию на 12:30 по киевскому времени повысился на 0,67% - до 5664,99 пункта, немецкий DAX - на 1,01% - до 6452,39 пункта.