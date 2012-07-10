Совет ЕС принял пилотный проект евробондов на 4,5 млрд евро

Брюссель. Совет министров экономики и финансов ЕС принял нормативный акт, которым предлагается начать пилотный проект по выпуску европейских бондов на общую сумму 4,5 млрд евро для финансирования инфраструктурных проектов на протяжении 2012-2013 годов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, решение принято единогласно и без обсуждения.

Субординированный долг возьмет на себя Европейский инвестиционный банк, в то время как бюджетные фонды ЕС будут использоваться для частичного покрытия рисков банка.

На первом этапе регулирование предусматривает, что до 200 млн евро привлеченных средств будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов в сфере транспорта, до 10 млн евро – в энергетике и до 20 млн евро – в информационно-коммуникационных технологиях.

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