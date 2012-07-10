Ericsson завершила приобретение вещательного подразделения компании Technicolor

Шведская компания Ericsson завершила сделку по приобретению подразделения вещательных услуг Technicolor (Франция) - мирового лидера в области медиа и развлечений.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Ericsson.

Приобретение обеспечит Ericsson сотрудничество с ведущими телевещательными компаниями, около 900 высококвалифицированных специалистов, а также операционные офисы во Франции, Великобритании и Нидерландах. При этом компания Ericsson намерена продолжать работу с уже существующими клиентами, и в дальнейшем стать ведущим мировым поставщиком услуг для вещательных компаний.

Цена сделки составила 19 млн евро, а дополнительные выплаты на основе доходов подразделения от операционной деятельности по оказанию вещательных услуг за 2015 год могут достигнуть 9 млн евро.

Как отметил исполнительный вице-президент и глава бизнес подразделения глобальных услуг компании Ericsson Магнус Мандерссон, благодаря этому приобретению Ericsson укрепил свои позиции на рынке услуг по обслуживанию сетей и обеспечил возможность дальнейшего роста.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 90 тыс. человек. В 2010 году объем продаж компании составил 28,2 млрд долл.