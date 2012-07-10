В США открылся сезон корпоративной отчетности - эксперты

В США открылся сезон корпоративной отчетности за второй квартал 2012 года.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они отмечают, что первой традиционно отчиталась Alcoa. Во втором квартале 2012 года компания получила небольшой убыток в 2 млн долл. по сравнению с прибылью 322 млн долл. Во втором квартале 2011 года. Причиной убытков компания назвала падение цен на алюминий из-за замедления мирового спроса.

По информации аналитиков, ведущие фондовые индексы завершили торги понедельника, 9 июля, снижением. S&P-500 потерял 0,2% и Stoxx 600 - 0,4%. Основной причиной беспокойства явилось превышение доходности испанских госбумаг критического уровня – 7%. Это произошло несмотря на встречу министров финансов еврозоны, которые обсуждали наполнение антикризисных программ, согласованных на июньском саммите Евросоюза.

По словам аналитиков, украинский UX в понедельник снижался в ногу с европейскими индексами. Рост зафиксировали лишь металлургические фишки: Авдеевский КХЗ поднялся на 2%, «Азовсталь» - на 2,2%. Сегодня утром «Лугансктепловоз» (+1,3%) опроверг слухи о перепрофилировании предприятия, поэтому следует ожидать отскока его котировок, которые с начала июля упали на 23%. Стахановский ВСЗ (-2,1%) заявил о существенном снижении производства грузовых вагонов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 июля, снизился на 0,45% – до 1109,00 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 1,15% – до 392,24 пункта. Общий объем торгов составил 409,4 млн грн.