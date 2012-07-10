Некоторую поддержку рынкам акций в понедельник оказал финансовый отчет Alcoa - эксперты

Некоторую поддержку рынкам акций в понедельник, 9 июля, оказал финансовый отчет крупнейшего производителя алюминия Alcoa.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, несмотря на то, что прибыль корпорации Alcoa во втором квартале 2012 года снизилась, в целом результаты оказалась лучше прогнозов.

Как сообщают аналитики, фондовые биржи Европы и США завершили торги понедельника преимущественно со снижением индексов. Негативным настроениям способствовала слабая статистика из Японии и Китая. Так, в мае объем заказов в машиностроении Японии упал на 14,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось снижение на 2,4%. В июне индекс потребительских цен в Китае упал до 2,2% с 3% в мае. Эти данные заставляют инвесторов волноваться за дальнейший рост крупнейшей экономики мира.

Аналитики напоминают, что участники встречи Еврогруппы в понедельник, уже после закрытия украинского фондового рынка, пришли к решению о предоставлении финансовой помощи Испании. Страна получит первый транш помощи для рекапитализации банков размером 30 млрд евро уже до конца июля.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок завершил торги понедельника со смешанной динамикой индексов. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали бумаги «Донбассэнерго» (-2,65%), «Центрэнерго» (-1,93%) и «Укрнафты» (-1,61%). Лучше рынка сумели завершить торги акции «Азовстали» (+2,23%), Авдеевского КХЗ (+2,05%) и Енакиевского метзавода (+0,73%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 июля, снизился на 0,45% – до 1109,00 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 1,15% – до 392,24 пункта. Общий объем торгов составил 409,4 млн грн.