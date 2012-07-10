АУФТ позитивно оценивает закон о системе депозитарного учета ценных бумаг

Принятие Верховной Радой Закона Украины “О системе депозитарного учета ценных бумаг” является новым этапом в развитии украинского фондового рынка.

Об этом сообщил глава совета Ассоциации "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) Сергей Антонов.

"Уверен, что это этап в развитии рынка - наконец возникла новая финансовая услуга - клиринг на финансовом рынке", - отметил он. По его словам, наконец на уровне закона централизована депозитарная система - определен единственный Центральный депозитарий; определена роль Национального банка Украины (НБУ) в регулировании расчетов и клиринга на финансовом (фондовом) рынке.

"Понятно, что расчеты на фондовом рынке Украины не могут проходить вне Национальной платежной системы", - отметил С.Антонов. В то же время, по его словам, особенности таких расчетов имеют значительную специфику и требуют создания специальных Систем расчета по ценным бумагам (Secutities settlement system - SSS), которые должны быть максимально интегрированы к т.н. Системам крупных платежей - large value payment system – далее LVPS).

Однако, по его словам, в Украине до сих пор не существует такой системы расчета по ценным бумагам, хотя попытки ее создания длятся не менее 15 лет, но назвать их успешными трудно. "Существуют отдельные попытки разных бирж или депозитариев имитировать подобия таким системам более или менее отвечающим действующему законодательству, но ни одна из них не отвечает международным принципам и не интегрирована в Систему электронных платежей НБУ (украинский аналог LVPS)", - отметил он.

В этих условиях, по словам С.Антонова, НБУ взял на себя создание Системы расчетов по ценным бумагам и предложил в рамках Закона «О депозитарной системе Украины» создать Расчетный центр для обслуживания договоров на финансовых рынках.

«Можно напомнить, что в свое время крупные инфраструктурные проекты финансового рынка в Европе создавались с участием государства и лишь впоследствии, когда государство убедилось в безрисковости функционирования инфраструктуры, были приватизированы», - отметил С.Антонов.

Напомним, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон “О системе депозитарного учета ценных бумаг”. Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в Украине, унификация принципов и порядка осуществления деятельности участниками депозитарной системы и взаимодействия между ними.

Ранее участники фондового рынка обратились к высшему руководству страны с просьбой не допустить принятие данного законопроекта с поправками, которые, по мнению представителей рынка, должны привести к монополизации государством рынка клиринговых услуг.