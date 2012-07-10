Индекс Украинской биржи по итогам минувшей недели вырос на 10,5% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам минувшей недели показал рост на 10,5%.Об этом сообщают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, в понедельник-вторник прошлой недели торговцы украинского рынка в полной мере отыграли последнее ралли, наблюдавшееся на международных площадках. Во вторник, 3 июля, индекс Украинской биржи приблизился к уровню прекупленности, достигнув локального максимума 1144,2 пункта, затем развернулся и постепенно снижался в течение трех остальных торговых дней недели. В пятницу рынок закрылся на отметке 1068,3 пункта.

Как подчеркивают аналитики, в первой половине прошедшей недели рынки продолжали расти в ожидании решения Европейского центробанка о снижении базовых процентных ставок на 0,25 процентного пункта до рекордно низкого значения 0,75%. После того как это решение было объявлено в четверг, 5 июля, рынки начали снижение, так как запас позитивной информации был исчерпан, а негативных новостей было более чем достаточно.

Аналитики отмечают, что, вопреки ожиданиям многих инвесторов, по результатам своего заседания Европейский центробанк не представил никаких мер, направленных на снижение доходности гособлигаций Испании и Италии, поэтому усилились опасения относительно дальнейшего разрастания долгового кризиса. Данные по рынку США, вышедшие в пятницу, 6 июля, оказались негативными. В июне прирост новых рабочих мест составил 80 тыс. вместо ожидаемых 100 тыс., а уровень безработицы остался на уровне 8,2% и соответствовал ожиданиям рынка.

По словам аналитиков, в течение прошлой недели продолжал разгораться скандал вокруг банка Barclays Plc, против которого возбуждено уголовное дело в связи с махинациями с межбанковскими кредитными ставками LIBOR. Аналогичные расследования проводятся в отношении ряда других финансовых компаний.

Как прогнозируют аналитики, на текущей неделе мировые финансовые рынки, скорее всего, уйдут в боковой или слабый нисходящий тренд. В центре внимания инвесторов будут данные по ВВП Китая во втором квартале, а также отчет Федерального комитета США по открытому рынку, который может указать на шансы введения нового этапа программы количественного стимулирования (QE-3). Игроки украинского рынка на этой неделе, скорее всего, будут пытаться удержать индексы на уровнях между 1000 и 1100 пунктов, руководствуясь внешним новостным потоком.