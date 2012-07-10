Минфин во вторник привлек 19,98 млн долл. от незапланированного размещения валютных ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 10 июля, Министерству финансов Украины удалось привлечь в госбюджет 19,98 млн долл. в результате продажи валютных ОВГЗ, размещение которых изначально не планировалось.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил единственную заявку на покупку валютных ОВГЗ сроком обращения 1 год. Средневзвешенная доходность составила 9,3%.

Также сообщается, что Минфин не удовлетворил единственную заявку на покупку двухлетних гривневых госбумаг объемом 80 млн грн.

Спрос на пятилетние и семилетние гривневые ОВГЗ на сегодняшнем аукционе отсутствовал.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса перед проведением аукциона сообщил, что скорее всего спрос на госбумаги будет отсутствовать и продолжится «жаркое июльское затишье».

Он считает, что на сегодня Минфин не испытывает острой потребности в средствах, «рынок не настроен покупать».

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» отмечали, что уровень ликвидности украинских банков все еще недостаточен для восстановления спроса на предлагаемые Минфином ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на аукционе по продаже ОВГЗ отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.