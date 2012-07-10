Индекс Украинской биржи во вторник прибавил 2,44%, ПФТС - 1,69%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 10 июля, вырос на 2,44% – до 1136,03 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 114 млн грн, из них на фондовом рынке – 45 млн грн, на срочном рынке – 68,8 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (повысились на 4,98%), Авдеевского коксохима (на 4,38%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 10 июля вырос на 1,69% – до 398,88 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 60,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 59 млн грн, на акции - 1 млн грн.