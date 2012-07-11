Украинский рынок акций сделал попытку роста вопреки общемировому пессимизму - эксперты

Украинский рынок акций сделал во вторник попытку роста вопреки общемировому пессимизму.

Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital, переданном УНИАН.

Как отмечается в отчете, позитивные статистические данные из Великобритании и Италии оказали кратковременное позитивное влияние на мировые фондовые индексы, и стали поводом для утреннего ралли на Украинской бирже. Однако уже во второй половине дня участники рынка начали активно фиксировать прибыль, и индекс UX с трудом смог удержать часть неплохого утреннего прироста. Объемы торгов на рынке по-прежнему остаются на достаточно низких уровнях.

В компании также считают, что вчерашнее решение международного рейтингового агентства Fitch, которое подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом, сможет немного поддержать изменчивое настроение локальных инвесторов.

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 10 июля, вырос на 2,44% – до 1 136,03 пункта.