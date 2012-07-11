Фондовый рынок США снижается четвертый день подряд

Фондовый рынок США по итогам торгов во вторник снизился четвертый день подряд.

Как сообщают сайты бирж, индекс Dow Jones снизился на 0,65% - до 12 653,12 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,81% - до 1 341,47 пункта, а индекс Nasdaq сократился на 1,0% - до 2 902,33 пункта.

Как сообщает Reuters, пессимизм американских компаний подтвердил опасения о том, что слабеющая мировая экономика влияет на рост прибылей в США.

Акции промышленных компаний потеряли 1,6%. Производитель двигателей Cummins попал в число самых слабых "фишек", лишившись 8,9%.

"Распродажа действительно началась с Cummins, - сообщил в интервью Reuters Райан Детрик из Schaeffer's Investment Research. - Это стало напоминанием о том, что начинается сезон отчетности, а европейские проблемы стали влиять на США".