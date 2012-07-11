Польский пенсионный фонд Aviva увеличил долю в украинской Ovostar Union до более 5%

Варшава. Частный польский пенсионный фонд Aviva OFE увеличил свою долю в компании Ovostar Union (OU), одном из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных изделий, до 5,02% с 4,33% акций, которыми владел ранее.

Согласно сообщению OU в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, которым располагает УНИАН, польская компания после реализованной 3 июля транзакции обладает 301,282 акций, тогда как ранее владела 259,932 акциями.

Ovostar отметил, что Aviva OFE является одним из крупнейших пенсионных фондов в Польше, входящих в Aviva Group.

Как сообщал УНИАН, в 1-м квартале 2012 года входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar Union увеличил прибыль на 61% - до 8,9 млн долларов при росте выручки на 27% до 15,7 млн долларов после роста на 120% и почти 40% - до 20,1 млн и 50,6 млн долларов, соответственно, в прошлом году.

Справка УНИАН. Бумаги дебютировавшего на Варшавском фондовом рынке в июне прошлого года Ovostarа подорожали к марту текущего года до рекордных 130 злотых с около 62 злотых на дебюте, после чего начали дешеветь, достигнув минимума в конце мая на уровне около 80 злотых. Меньше всего акции стоили в августе прошлого года - 43 злотых, а на последнем закрытии их цена составляла почти 90 злотых.

По данным на 10 июля 2012 г., кроме главных акционеров компании - бизнесменов Бориса Беликова и Виталия Вересенко, контролирующих 75% компании, и Aviva OFE, ее бумагами также владеет польский пенсионный фонд Generali OFE (12,5%). Еще 7,83% акций - free float.