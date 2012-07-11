На общественное обсуждение вынесены инициативы об отношениях собственности в СМИ

Министерство юстиции выносит на обсуждение проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности отношений собственности относительно средств массовой информации".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста, отметив, что обсуждение организовано с целью получения замечаний и предложений граждан и их объединений к этому документу.

Целью проекта закона является сведение к минимуму возможности использования СМИ как рычагов манипулирования общественным сознанием и личным мнением граждан, а также укрепление и совершенствование правовых гарантий свободы слова и информационного суверенитета Украины, содействие становлению целостного общенационального информационного пространства.

Проект закона разработан Министерством юстиции с целью обеспечения надлежащей реализации рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно гарантирования прозрачности собственности в СМИ.

Законопроектом предлагается осуществлять государственный контроль центральными органами исполнительной власти в сфере государственной регистрации печатных средств массовой информации для предотвращения их монополизации. А также осуществлять контроль органами Антимонопольного комитета Украины над соблюдением законодательства и недопущением ими недобросовестной конкуренции. Предусмотрены основания для отказа в государственной регистрации, если учредителем нарушаются гарантии от монополизации печатных СМИ. Учредитель обязывается в каждом выпуске продукции информационных агентств предоставлять сведения о себе и соучредителях.

Проектом закона запрещается создание и деятельность телерадиоорганизации, учредителем или владельцем которой является нерезидент, зарегистрированный в одной из оффшорных зон, перечень которых утвержден Кабинетом министров Украины. Телерадиоорганизации обязываются ежегодно до 31 марта обнародовать отчет о результатах своей деятельности. В отчете будут указываться сведения об источниках финансирования телерадиоорганизации, изменении учредителя или владельца, делении долей ее уставного капитала или смене акционеров, которые владеют пакетами акций, руководителя, состава исполнительного и наблюдательного органов телерадиоорганизации.

Законопроект также предусматривает дополнение перечня выходных данных печатных СМИ сведениями о лице, ответственном за выпуск соответствующего номера издания, выпуска продукции информационных агентств сведениями об учредителе и соучредителях.

С проектом закона можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины в рубрике «Обсуждаем законопроекты».

Замечания и предложения к проекту закона будут приниматься Министерством юстиции в течение месяца со дня обнародования по адресу: 01001, г. Киев, ул. Городецкого, 13, Министерство юстиции Украины, Управление социального, трудового и гуманитарного законодательства Департамента конституционного, административного и социального законодательства. Адрес электронной почты: informlaw@minjust.gov.ua.