Эксперт: на фондовых рынках сохранится сильная неопределенность

На фондовых рынках сохранится сильная неопределенность, и какое-то время участники рынков будут нервничать.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном управляющим директором, главным экономистом инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгением Гавриленковым.

По его словам, макроэкономические дисбалансы в ряде развитых стран лишь усиливаются, и арсенал инструментов макроэкономической политики уже во многом задействован и исчерпан.

По мнению аналитика, принятые недавно в Брюсселе решения, в соответствии с которыми страны с серьезными долговыми проблемами будут поддерживаться путем интервенций за счет средств специальных фондов, могут оказаться краткосрочными. "Меры, объявленные лидерами Евросоюза, могут временно стабилизировать рынки, но вероятность того, что заклинания о необходимости стимулировать экономический рост превратятся в реальные дела, крайне невелика", - отметил он.

По словам аналитика, пока что нетрадиционные методы кредитно-денежной политики не помогли стимулировать экономический рост, однако позволили правительствам ряда стран (например, США, Германии, Великобритании и Швейцарии) привлекать более дешевые заемные средства, и в результате процентные ставки в реальном выражении стали отрицательными.

"И нет никаких гарантий, что дальнейшее смягчение кредитно-денежной и бюджетной политики в ближайшее время все же поможет заставить нашего коня пить. Неудивительно, что при неопределенности и высоких рисках денежные потоки идут лишь в одном направлении - в "тихие гавани", такие как британские, германские и американские облигации", - отметил Е.Гавриленков.