На ближайшем аукционе гривневые ОВГЗ могут снова остаться без внимания инвесторов — эксперты

На аукционе по продаже Министерством финансов Украины облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированном на 17 июля, гривневые облигации могут снова остаться без внимания инвесторов, говорится в ежедневном обзоре, подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

В банке отмечают, что, как и ожидалось, предложенные на вчерашнем аукционе гривневые облигации не принесли поступлений. Так, аукцион мог закончиться с нулевыми результатами, если бы в ходе его проведения правительство не выставило на продажу долларовые облигации.

«Изменения в предложении облигаций в ходе аукциона уже стали обычным явлением и не вызывают удивления у участников рынка. На предложенные долларовые облигации поступила лишь одна заявка на сумму 20 млн долл. по неизменной ставке 9,30%», - говорят аналитики.

По их словам, в условиях девальвационных ожиданий, которые негативно влияют на уровень гривневой ликвидности, а также широкого спрэда между уровнями доходности первичного и вторичного рынков, инвесторы с осторожностью подходят к осуществлению вложений и не заинтересованы в инвестировании в среднесрочные облигации – в особенности по ставкам, предложенным Минфином. Так, на аукционе 10 июля на гривневые бумаги поступила лишь одна заявка на сумму 80 млн грн на покупку 2-летних бумаг, но эта заявка осталась неудовлетворенной.

Следующий аукцион пройдет 17 июля – правительство предложит гривневые ОВГЗ сроком обращения 2, 5, и 7 лет, а также 3-летние валютные облигации.

«По нашему мнению, успешным может оказаться размещение 3-летних облигаций, тогда как гривневые инструменты снова могут остаться без внимания инвесторов», - говорят аналитики «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 10 июля, Министерству финансов Украины удалось привлечь в госбюджет 19,98 млн долл. в результате продажи валютных ОВГЗ, размещение которых изначально не планировалось.

Минфин в июле планировал провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планировалось провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин планировал предложить гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи на первичных аукционах ОВГЗ, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.