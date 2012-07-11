Индекс Украинской биржи в среду снизился, ПФТС - вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 11 июля, снизился на 1,01% – до 1124,56 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 82,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,8 млн грн, на срочном рынке – 51,7 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрнафты" (снизились на 3,75%), "Азовстали" (на 3,75%), Авдеевского коксохима (на 3,60%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 11 июля вырос на 0,19% – до 399,65 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 65 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 63,7 млн грн.