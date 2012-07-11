Преодоление долгового кризиса в еврозоне будет далеко не гладким - эксперт

Преодоление долгового кризиса в еврозоне будет далеко не гладким.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, это подтверждает новость о том, что Конституционный суд Германии начал рассмотрение исков, предъявленных противниками последних решений европейского саммита.

Как сообщил А.Кушнарев, торги на Украинской бирже в среду, 11 июля, открылись снижением биржевого индикатора на фоне слабой конъюнктуры на зарубежных площадках. «Опасения участников рынка относительно негативных квартальных отчетов американских компаний создали не лучшую атмосферу для игры на повышение. Локальное улучшение ситуации на европейских биржах, наблюдавшееся ближе к обеду, позволило отечественному рынку на время выбраться в зеленую зону, однако отыгрыш ценовых потерь оказался непродолжительным», - сказал он.

По словам аналитика, во второй половине дня нисходящая динамика на рынке возобновилась. Неуверенность в том, что данные китайской макростатистики, публикация которых ожидается в пятницу, окажутся лучше прогнозов, заставляет игроков перестраховываться и не спешить с покупками. Скептическое отношение у инвесторов вызывала и предстоящая публикация протокола заседания ФРС США. О новой программе количественного смягчения речь уже не идет. В то же время, финрегулятор продолжает акцентировать внимание на замедлении роста экономики Соединенных Штатов, ограничиваясь тезисами о готовности действовать в случае дальнейшего развития ситуации по неблагоприятному сценарию.

А.Кушнарев отметил, что на данные американской внешнеторговой статистики, оказавшейся достаточно слабой, игроки отреагировали вяло. Дефицит торгового баланса США в мае составил 48,7 млр. долл. против ожидавшихся 48,6 млрд долл. Между тем, апрельское значение показателя было пересмотрено в худшую сторону – до 50,6 млрд долл. вместо ранее объявленных 50,1 млрд долл. Майские данные по оптовым запасам в США совпали с экспертными прогнозами.

По информации аналитика, в аутсайдерах сессии 11 июля среди наиболее ликвидных эмитентов Украинской биржи оказались акции «Укрнафты», подешевевшие на 3,75%. Значительные потери понесли бумаги Авдеевского КХЗ (-3,60%), Енакиевского метзавода (-3,50%), «Укрсоцбанка» (-3,00%). Рост в первом эшелоне продемонстрировали акции энергогенерирующих предприятий.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 11 июля, снизился на 1,01% – до 1124,56 пункта. Общий объем торгов составил 82,5 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,19% – до 399,65 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн грн.