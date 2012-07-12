Минфин заявляет, что уже осуществил 50% запланированных на этот год заимствований

Министерство финансов Украины уже осуществило заимствования на 50% от суммы, которая запланирована на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Департамента государственного долга Галина Пахачук журналистам в четверг.

«50% (заимствований – УНИАН) мы сделали. До конца года надо сделать такую же сумму», - сказала Г.Пахачук.

При этом она отметила, что привлечение средств было осуществлено исключительно на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует осуществить заимствования для финансирования государственного бюджета в 2012 году на уровне 98,5 млрд грн, из которых 61 млрд грн - внутренние, 37,5 млрд грн - внешние.

По данным Государственной казначейской службы, государственные заимствования на внутреннем рынке в январе-июне т.г. составили 48,712 млрд грн (внешние заимствования отсутствовали). Расходы по обслуживанию госдолга составили 11,554 млрд грн (по внутреннему государственному долгу - 7,886 млрд грн, по внешнему - 3,668 млрд грн), по погашению - 32,110 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу - 18,491 млрд грн, по внешнему - 13,619 млрд грн).

Справка УНИАН. В результате продажи на первичных аукционах ОВГЗ, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.

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