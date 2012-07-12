Минфин осенью выпустит валютные казначейские обязательства на 200-300 млн долл.

Министерство финансов Украины не исключает, что государственные казначейские обязательства могут быть выпущены осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Департамента государственного долга Галина Пахачук журналистам в четверг.

«Мы планируем на осень (выпуск казначейских облигаций – УНИАН)… Будем планировать первые эмиссии порядка 200-300 млн долл.», - сказала она.

По ее словам, облигации будут выпускаться на предъявителя в документарной форме сроком обращения два года. Предлагается установить полугодичный купонный период. Бумаги будут выпускаться номиналом 500 долл. США. Их реализацию населению планируется осуществлять через сеть коммерческие банков.

По словам Г.Пахачук, доход по казначейским облигациям будет выплачиваться как в долларах США, так и в национальной валюте, в зависимости от желания инвестора.

При этом она отметила, что порядок и условия выпуска казначейских облигаций должны быть утверждены еще соответствующим правительственным постановлением.

По убеждению представителя Минфина, парламентские выборы, проведение которых запланировано на октябрь этого года, не повлияет на ход выпуска и размещения казначейских обязательств.

Как сообщал УНИАН, в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте, приняв соответствующий закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств».

Законом предусмотрено, что номинальная стоимость казначейских обязательств Украины может быть определена в национальной или иностранной валюте.

Продажа, выплата денежного дохода и погашение казначейских обязательств Украины осуществляется в национальной или иностранной валюте в соответствии с условиями их размещения.