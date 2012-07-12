ЭКСКЛЮЗИВ: ВДЦБ проведет собрание акционеров в связи с изменениями в законодательстве

Наблюдательный совет "Всеукраинского депозитария ценных бумаг" (ВДЦБ) в ближайшее время рассмотрит вопрос, касающийся принятия Верховной Радой Закона "О системе депозитарного учета ценных бумаг", и инициирует созыв общего собрания акционеров.

Об этом УНИАН сообщил глава правления ВДЦБ Дмитрий Чугаевский.

"На данный момент правление готовит аналитическую записку Наблюдательному совету ВДЦБ относительно новаций, заложенных в принятом Законе "О системе депозитарного учета ценных бумаг", которые изменяют структуру взаимодействия между участниками фондового рынка. Мы ожидаем, что Наблюдательный совет в ближайшее время рассмотрит данный вопрос на заседании и инициирует созыв общего собрания акционеров, и примут решение о стратегии и дальнейшем развитии ВДЦБ в соответствии с требованиями законодательства Украины", - отметил Д.Чугаевский.

По его словам, в основу принятого закона заложена европейская модель функционирования депозитарной системы, хотя, в то же время, не учтены некоторые моменты функционирования украинского фондового рынка. Кроме того, считает Д..Чугаевский, хотя создание центрального депозитария и расчетного центра является положительным моментом для фондового рынка, он имеет и ряд существенных недостатков, на которых акцентировалось внимание во время обсуждения и принятия данного документа в сессионном зале, в частности, депутатами, юридическим управлением Верховной Рады, затем - участниками рынка.

"Данный закон еще не подписан Президентом Украины, поэтому, вероятно, он может быть отправлен на доработку", - отметил Д.Чугаевский.

Напомним, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон “О системе депозитарного учета ценных бумаг”. Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в Украине, унификация принципов и порядка осуществления деятельности участниками депозитарной системы и взаимодействия между ними.

Ранее участники фондового рынка обратились к высшему руководству страны с просьбой не допустить принятие данного законопроекта с поправками, которые, по мнению представителей рынка, должны привести к монополизации государством рынка клиринговых и расчетных услуг.