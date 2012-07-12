Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 12 июля, снизился на 1,48% – до 1107,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 76,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 25 млн грн, на срочном рынке – 51 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (снизились на 3,10%), "Донбассэнерго" (на 2,89%), "Азовстали" (на 2,62%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 12 июля снизился на 0,47% – до 397,76 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 146,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 144,9 млн грн.