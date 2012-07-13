Оптимисты получили шанс на стабилизацию ситуации на фондовом рынке - эксперт

Оптимисты получили шанс на стабилизацию ситуации на фондовом рынке, после того как американские площадки в четверг отыграли значительную часть внутридневного снижения.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, сегодня утром новостной фон также принял сторону покупателей – очередной блок статистических данных из Китая не принес разочарований. Теперь для того, чтобы фондовые индексы завершили неделю на мажорной ноне, необходима самая малость: JP Morgan Case и Wells Fargo должны удивить рынок хорошими квартальными результатами.

Как считает аналитик, «достичь такого эффекта будет не так уж и просто, так как потери JPM на операциях хеджирования (пресловутая потеря 2 млрд долл.) могут оказаться большими, чем сообщалось ранее. Если же рынок будет приятно удивлен, тогда и начало следующей недели будет проходить в более оптимистичных условиях, чем это кажется сейчас».