НКЦБФР в июне зарегистрировала в 4 раза больше выпусков акций, чем в мае

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в июне т.г. зарегистрировала выпусков акций на 3,2 млрд грн, что в 4 раза больше, чем в предыдущем месяце (792 млн грн), сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В июне было также зарегистрировано эмиссий облигаций почти на 4 млрд грн, что на 1 млрд грн меньше, чем в мае.

Как отметили в комиссии, также в июне была зарегистрирована эмиссия муниципальных облигаций Киева на общую сумму 3,5 млрд грн.

Всего за июнь текущего года регулятор зарегистрировал эмиссию ценных бумаг 39 предприятий и учреждений, среди которых преобладали банки, страховые компании, а также предприятия, специализирующиеся на пищевой, обогатительной промышленности и строительстве.