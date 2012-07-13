Индекс Украинской биржи повысился на 1,99%, индекс ПФТС снизился на 0,23%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 июля, повысился на 1,99% – до 1130,01 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 46,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 9,8 млн грн, на срочном рынке – 36,9 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (повысились на 3,47%), "Укрнафты" (на 3,26%), Енакиевского метзавода (на 3,12%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 13 июля снизился на 0,23% – до 396,86 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 36,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 28 млн грн, на акции - 2,4 млн грн.