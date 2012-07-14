В КГГА отвергают возможность приватизации или переноса зоопарка

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак заверяет, что приватизации зоопарка или его переноса не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам во время представления слона Хораса в Киевском зоопарке.

«Никогда зоопарк не будет передан ни в какие частные руки. Зоопарк будет всегда оставаться коммунальным и на этом месте. Никуда не будет переводиться», - сказал А.Мазурчак.

Что касается последнего решения Киевсовета о строительстве за деньги инвестора на территории зоопарка океанариума, то он объяснил, что «это будет совместной собственностью зоопарка и этого спонсора, или, скажем, партнера».

«Это суть публично-частного партнерства. Никакой передачи имущества зоопарка, земли за этим не следует и ни в коем случае не может быть. И чтобы не думали, что на территории зоопарка может быть какая-то частная собственность. Инвестор вложит, скажем, 30 млн., и это будет его собственность», - сказал он.

При этом А.Мазурчак отметил, что Киевский зоопарк сегодня продолжается развиваться. В частности, в его коллекции сейчас 2 тыс. 900 экспозиционных особей и прирост за последний год – где-то 400 особей. Планируется и в дальнейшем создавать условия для увеличения коллекции зверинца, но пока это будет проходить в пределах существующей территории зоопарка. Вместе с тем, по его словам, рассматривается перспектива отведения еще дополнительных территорий для зоопарка для открытия «летних лагерей», где животных будут разводить.

«Мы зоопарк здесь расширять не будем, его территория здесь достаточная - имеет 32 га. Это территория больше, чем территория Московского зоопарка. Это вполне пристойно для любого европейского зоопарка. Если мы будем расширять, то будем расширять так называемую кормовую базу, где можно выгуливать, выращивать животных - как летние лагеря, где бы они могли находиться в более естественных условиях. Такие «лагеря» могут быть где-то в лесной зоне за пределами города. Но пока зоопарк может развиваться в своих границах», - объяснил он.

В свою очередь присутствующий на мероприятии экс-мэр столицы, народный депутат Александр Омельченко, который является меценатом зоопарка, считает, что Киевский зоопарк должен стать заведением национального уровня.

Он отметил, что хотя в зоопарке и происходит прирост животных в коллекции, но все же лучшие темпы развития заведения может обеспечить только государственное финансирование.

«Это по количеству особей является хорошим приростом, а по весу одного Боя - нужны еще тысячи особей, чтобы компенсировать то, что зоопарк потерял. Это нужно не забывать. Нужно, чтобы зоопарк был не Киевским, а национальным, государственным музеем. Если правительство поймет. Нужно, чтобы пресса обратилась к Президенту, к премьер-министру и объяснила, что это национальный зоопарк, это музей Украины, и чтобы финансирование шло из государственного бюджета, тогда здесь будет порядок», - считает А.Омельченко.

Сегодня он вместе с представителями СМИ посетил карпатских бурых медведей Потапа и Настю, которых также купил для столичного зоопарка. В подарок передал им мед со своей пасеки.