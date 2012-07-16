ЭКСКЛЮЗИВ: Рынок не сможет работать по закону о депозитарной системе - глава УБ

Рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам.

Об этом сообщил УНИАН председатель правления «Украинской биржи» Олег Ткаченко.

По его словам, текст законопроекта, который рассматривала Верховная Рада во втором чтении, не стал лучше и имеет недостатки, о которых ранее уже заявляли участники рынка. При этом, по словам О.Ткаченко, он содержит массу ошибок, не только принципиальных, но и технических. "Речь идет даже о знаках пунктуации, расставленных не в том месте, что в корне меняет само содержание закона и делает невозможным его выполнение", - отметил председатель правления "Украинской биржи".

Одной из принципиальных ошибок данного закона, по словам О.Ткаченко, является то, что "на деньги НБУ фактически создается монополист не только по расчетам, но и по клирингу". По его мнению, это значит, что данная структура-монополист перебирает на себя и услуги центрального контрагента. "Я, например, не слышал, чтобы кто-то из представителей рынка просил об этом", - отметил он.

"В законе прописано, что участники рынка также могут создавать клиринговые организации, но расчеты будут проводиться все равно в расчетном центре. Лично я нигде не слышал, чтобы две структуры, конкурирующие между собой на одном рынке, предоставляли друг другу услуги по расчетам", - отметил О.Ткаченко.

По его словам, в соответствии с законом, клиент может получать услуги и по клирингу, и по расчетам в расчетном центре. "А это значит, что расчетный центр не просто получает от клиентов деньги для расчетов, но и берет на себя их риски и обязательства. А теперь возникает логический вопрос – почему государству в лице Национального банка придется закрывать какие-то позиции, которые сгенерировали участники рынка, государственными деньгами? Риски бизнеса должен закрывать бизнес", - сказал председатель правления "Украинской биржи".

"Я считаю, что данный закон в том виде, в котором он принят, должен быть ветирован. Рынок просто не сможет работать по установленным им правилам", - отметил О.Ткаченко.

Напомним, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ц.б.» (после принятия в целом Верховной Радой переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в Украине, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. По мнению ряда участников рынка, таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами.