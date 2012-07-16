Рост индекса Украинской биржи замедлился - эксперты

Рост индекса Украинской биржи на прошлой неделе несколько замедлился (+1,4%), после роста на 15% за первую неделю июля,

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Как отмечают аналитики, основной рост индекса UX в пятницу, 13 июля, состоялся за час до закрытия: индекс «выстрелил» на 20 пунктов. В лидерах роста оказался «Лугансктепловоз» (+17%), который опроверг слухи о перепрофилировании предприятия. По данным Минуглепрома, «Укрнафта» увеличила добычу углеводородов в июне на 5% до 78,6 тыс бнэ (баррелей нефтяного эквивалента – УНИАН), что является максимальным показателем с сентября 2011года. Это первое существенное повышение добычи за период с начала 2011 года.

По словам аналитиков, умеренные данные по ВВП Китая за второй квартал вызвали в пятницу бурный рост ведущих фондовых индексов. Так S&P 500 прибавил 1,6, Stoxx 600 - 1,3%. Несмотря на убытки по торговым операциям, JPMorgan в целом за второй квартал сработал с прибылью 5 млрд. долларов.

По информации аналитиков, рынки азиатского региона сегодня торговались со смешанной динамикой, тогда как европейская сессия открылась снижением в пределах 0,5%. Завтра ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке перед банковском комитетом сената. Кроме того, на текущей неделе квартальную отчетность опубликуют ведущие банки США Citigroup и Goldman Sachs.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 июля, повысился на 1,99% – до 1130,01 пункта. Общий объем торгов составил 46,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,23% – до 396,86 пункта. Общий объем торгов составил 36,7 млн грн.