WIG-Ukrainе потерял за прошлую неделю 0,6%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи за последние пять торговых сессий потерял 0,62% на фоне падения основных индикаторов польского рынка после почти 5% роста за первую неделю июля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukrainе завершил торги пятницы на уровне 676,82 пункта, что на около 13 пунктов выше минимальных значений торгов на прошлой неделе.

Падение основных индексов польского рынка составило за последние пять сессий от 1,15% до почти 3,5%, а лидером падения стали "голубые фишки".

Среди входящих в WIG-Ukrainе десяти украинских компаний на прошлой неделе подешевели бумаги семи из них: больше всего - производителя аккумуляторов Westa (-34,4%), Agroton (-3,5%), KSG-Agro (-3,2%) и Coal Energy (-3%).

Акции дебютировавшей летом прошлого года Westa достигли нового исторического минимума на уровне 0,6 злотых за штуку, что составляет 5% цены дебюта.

Бумаги других подешевевших компаний потеряли от 0,6% до 2,9%.

Против рынка торговались акции IMC (+4%), Ovostar Union и Milkiland (по 1,4%).

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие WIG-Ukrainе потерял 8,35% на фоне почти 4% плюса польских голубых фишек и 6,5-10,6 плюса других основных индексов польского рынка.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 10 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польской фондового рынка. Запущенный с базовых тысячу пунктов индекс достиг своего исторического минимума в конце мая на уровне 592,37 пунктов, что на около 60 пунктов ниже предыдущего минимума, достигнутого в декабре прошлого года.